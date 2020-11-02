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Короткое замыкание названо причиной ЧП на шахте в Коми
2 ноября, 2020 05:01
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Фото: 11.mchs.gov.ru
Стала известна причина пожара в шахте в Коми.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания в пусковом устройстве при проведении буровых работ.
В настоящее время работа шахты приостановлена. Ведется подъем людей на поверхность, сообщает ТАСС.
Напомним, на нефтяной шахте компании «Яреганефть» в Ухте случился пожар.
Всего в шахте находились 82 человека. Владелец шахты - ООО «Лукойл-Коми». Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.
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