Короткое замыкание названо причиной ЧП на шахте в Коми

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Стала известна причина пожара в шахте в Коми.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания в пусковом устройстве при проведении буровых работ.

В настоящее время работа шахты приостановлена. Ведется подъем людей на поверхность, сообщает ТАСС.

Напомним, на нефтяной шахте компании «Яреганефть» в Ухте случился пожар.

Всего в шахте находились 82 человека. Владелец шахты - ООО «Лукойл-Коми». Информации о пострадавших и причинах возгорания нет.