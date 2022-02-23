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Короткая реплика Стивена Кинга в адрес Владимира Путина вызвала обсуждение в Сети
23 февраля, 2022 16:27
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Pixabay
Автор мистических романов Стивен Кинг короткой репликой оценил признание Россией Луганской и Донецкой народных республик. Напомним, президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение 21 февраля.
«Г-н Путин допустил серьезный просчет», - написал он в Twitter. Писатель добавил: «Он забыл, что больше не имеет дела с Трампом».
Подписчики стали активно обсуждать слова литератора. Один из комментаторов написал, что «поддержка Джо Байдена как жестокого и сильного лидера» может стать лучшей вымышленной работой» Кинга.
Напомним, 21 февраля Путин объявил о признании ЛНР и ДНР. Возник вопрос, в каких границах признавать республики. Президент поставил точку и указал, что они закреплены в Конституциях ЛНР и ДНР.
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