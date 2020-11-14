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Общество
«Коронавирусному» Зеленскому хорошо: он сидит на самоизоляции вместе с главой своего офиса
14 ноября, 2020 20:45
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Flickr
Украинский лидер Владимир Зеленский, сообщавший о своем заражении COVID-19, рассказал о текущем состоянии.
Напомним, о своем пошатнувшемся здоровье Владимир Зеленский сообщил еще в понедельник. Кроме того, инфицирован оказался также глава офиса президента Андрей Ермак.
По данным РИА «Новости», оба они проходят лечение в больнице. Сам Зеленский заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал в своем телеграме.
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