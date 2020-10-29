Коронавирусная статистика насторожила даже Дмитрия Пескова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о достижении в ряде регионов страны критической черты в ситуации с коронавирусом.

Песков убежден, что на данный момент, отечественное здравоохранение подвержено макисмальной нагрузке. Особое внимание пресс-секретарь обратил на показатель по заполняемости коек в медучреждениях, специализирующихся на больных коронавирусом, который в ряде регионов превышает 90%.

«То есть это фактически критическая черта», — приводит его слова агентство ТАСС.

Также Песков заявил о том, что существует «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах».