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Общество
Коронавирусная статистика насторожила даже Дмитрия Пескова
29 октября, 2020 15:01
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о достижении в ряде регионов страны критической черты в ситуации с коронавирусом.
Песков убежден, что на данный момент, отечественное здравоохранение подвержено макисмальной нагрузке. Особое внимание пресс-секретарь обратил на показатель по заполняемости коек в медучреждениях, специализирующихся на больных коронавирусом, который в ряде регионов превышает 90%.
«То есть это фактически критическая черта», — приводит его слова агентство ТАСС.
Также Песков заявил о том, что существует «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенная потребность в лекарствах».
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