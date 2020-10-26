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В пятом павильоне «Ленэкспо» начался приём больных COVID-19, об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

В оборудованном павильоне, который получил лицензию на медицинскую деятельность, будут принимать больных со средней и тяжелой степенями тяжести.

«Здесь оборудованы 295 коек, в том числе 15 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. В павильоне размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород», — отметил вице-губернатор.

Работа помещения будет оптимизирована благодаря разделению на зоны А, В, C, с цветовой маркировкой, относящейся к той или иной зоне.

При подготовке павильона учтены ранее поступившие замечания. Помещение утеплено, здесь автоматически регулируется влажность и температура воздуха, отмечает «Фонтанка».