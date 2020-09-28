Коронавирус вынудил: около 40% россиян считают необходимым копить на пенсию

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Около 40% жителей России считают необходимым делать долгосрочные накопления, в том числе на пенсию, говорится в исследовании «Работа.ру» и НПФ «Сбербанка».

Не считают нужным это делать только 14% опрошенных. Половина респондентов заявили, что откладывать деньги необходимо только на случай непредвиденных обстоятельств. 23% считают образование детей приоритетом для сбережений, еще 21% – копят деньги, чтобы купить недвижимость.

Согласно опросам ИНСАП РАНХиГС, у 65–70% россиян нет сбережений, на которые можно прожить хотя бы пару месяцев. У 10–15% населения объема сбережений хватило бы на один год потребления. Около 60% респондентов не могут откладывать деньги и живут от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии, пишут «Ведомости».

Как стало известно ранее, в отсутствии знаний для правильного формирования сбережений, инвестирования и управления бюджетом, признались около трех четвертей жителей России.

74% россиян признались в отсутствии у них знаний и навыков, которые позволили бы грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять личным и семейным бюджетом.