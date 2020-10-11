Коронавирус в России пробил потолок в 13 тысяч заболевших

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Коронавирус продолжает свое наступление в России. Так, за последние сутки было выявлено порядка 13 634 новых заболевших коронавирусом.

По официальным подсчетам, общее число случаев заражения в стране достигло 1 298 718. Всего, за время пандемии, скончалось 22 597 человек.

В Москве в течение суток выявлен 4501 заразившийся, выздоровело 1186 пациентов. Еще 35 человек скончалось. Помимо столицы, внушительный рост демонстрируют Санкт-Петербург (+528), Подмосковье (+419), Ростовская (+272) и Нижегородская (+262) области.