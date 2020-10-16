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Коронавирус предоставил рабочие места любителям чужих свадеб в Хорватии

Кирилл Савушкин
16 октября, 2020 14:02
1 мин
Photo
Flickr

В Хорватии были опубликованы новые рекомендации для проведения свадеб в период пандемии. Инициативу проявил Институт общественного здравоохранения.

Как стало известно 15 октября, при торжестве рекомендуется обязательная регистрация всех гостей, а также соблюдение определенного расстояния между ними. В частности, дистанция должна составлять 1.5 метра. А танцевать смогут лишь молодожены.

Но главным нововведением стали ковид-наблюдатели, которые будут следить за исполнением предписаний на торжествах на более чем 50 человек. Об этом рассказало издание REGNUM.

темы
коронавирус
Хорватия
свадьба
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