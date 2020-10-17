Коронавирус постепенно подбирается к папе Римскому.

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Дом Святой Марфы в Ватикане, в котором располагаются апартаменты папы Римского Франциска, перешел в особый режим после обнаружения у одного из проживающих в нем коронавируса.

«Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает», - рассказал, в ходе своего общения с прессой, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Бруни также отметил, что «здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу».

В начале недели стало известно о том, что число заболевших в Ватикане достигло семи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».