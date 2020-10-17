Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Коронавирус постепенно подбирается к папе Римскому.

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 15:31
1 мин
Photo
Flickr

Дом Святой Марфы в Ватикане, в котором располагаются апартаменты папы Римского Франциска, перешел в особый режим после обнаружения у одного из проживающих в нем коронавируса.

«Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает», - рассказал, в ходе своего общения с прессой, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Бруни также отметил, что «здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу».

В начале недели стало известно о том, что число заболевших в Ватикане достигло семи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

темы
Ватикан
коронавирус
папа Римский
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!