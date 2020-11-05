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Общество
Коронавирус отрезал премьеру Швеции путь к коммуникации
5 ноября, 2020 15:34
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Flickr
Глава правительства Швеции Стефан Лёвен мог заразиться коронавирусом. После контакта с инфицированным премьер, вместе с женой уходят на самоизоляцию.
Как написал чиновник в своем профиле в Facebook, с момента ухода на изоляцию, он будет работать из дома. Кроме того, Лёвен постарается как можно скорее пройти тест на коронавирус.
«Это единственный ответственный поступок в данной ситуации», — приводит его слова «Фонтанка».
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