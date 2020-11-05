Коронавирус отрезал премьеру Швеции путь к коммуникации

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Глава правительства Швеции Стефан Лёвен мог заразиться коронавирусом. После контакта с инфицированным премьер, вместе с женой уходят на самоизоляцию.

Как написал чиновник в своем профиле в Facebook, с момента ухода на изоляцию, он будет работать из дома. Кроме того, Лёвен постарается как можно скорее пройти тест на коронавирус.

«Это единственный ответственный поступок в данной ситуации», — приводит его слова «Фонтанка».