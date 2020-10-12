Коронавирус «обездвижил» украинских студентов: вузы страны перешли на «удаленку»

Фото: pixabay.com

Высшие учебные заведения Украины переходят на дистанционный формат работы из-за роста числа заражений коронавирусом.

Как заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, решение полностью поддержали руководители учебных заведений. «На прошлой неделе умер декан географического факультета КНУ им. Шевченко», — сказал Радуцкий.

По его словам, молодежь должна понимать, что сейчас лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. К работе с заболевшими коронавирусом в инфекционных отделениях будут привлекать студентов старших курсов медицинских вузов, сообщает РБК.

За все время пандемии на Украине 213 028 человек заразились COVID-19, зафиксировано 4193 летальных исхода, выздоровели почти 95 тыс. пациентов.