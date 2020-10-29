Коронавирус не сломил дух стабильности в речах Сергея Собянина

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в столице. Своим взглядом на динамику он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

По словам градоначальника, процесс стабилизировался и прирост госпитализированных уже уступает количеству выписываемых из больниц пациентов.

«Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз, и на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе», - заявил он.

Также Собянин похвастался соблюдением масочного режима в столичном транспорте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра, порядка 90% жителей Москвы носят средства защиты в транспорте. В свою очередь, в магазинах рекомендациям следуют около 80% посетителей.