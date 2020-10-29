Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Коронавирус не сломил дух стабильности в речах Сергея Собянина

Кирилл Савушкин
29 октября, 2020 18:55
1 мин
Photo
Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в столице. Своим взглядом на динамику он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

По словам градоначальника, процесс стабилизировался и прирост госпитализированных уже уступает количеству выписываемых из больниц пациентов.

«Должен сказать, что в предыдущие недели динамика роста основных показателей замедлилась почти в десять раз, и на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что было на прошлой неделе», - заявил он.

Также Собянин похвастался соблюдением масочного режима в столичном транспорте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра, порядка 90% жителей Москвы носят средства защиты в транспорте. В свою очередь, в магазинах рекомендациям следуют около 80% посетителей.

темы
Москва
Сергей Собянин
коронавирус
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!