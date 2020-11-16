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Коронавирус не помеха: Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года
16 ноября, 2020 10:45
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фото: Pixabay
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудили проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Суга и Бах выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио состоится летом 2021 года. Перспектива проведения спортивного мероприятия, перенесенного из-за пандемии коронавируса, обсуждалась в ходе их встречи в японской столице.
МОК пообещал обеспечить участников Олимпиады вакциной от COVID-19, которая должна появиться к тому времени, и обеспечить присутствие зрителей на стадионах во время соревнований, пишут «Известия».
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