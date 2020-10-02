Коронавирус не помеха: cборная России объявила о проведении октябрьских матчей со зрителями

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Матчи российской сборной по футболу в октябре будут проходить со зрителями, однако наполняемость не должна превышать 30% мест на трибунах. При этом фанатов гостевых команд на стадионы допускать не будут.

Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под своей эгидой. Это касается тех стран, где это разрешено местной властью.

В октябре сборная России проведет два матча в рамках Лиги наций — против Турции и Венгрии - 11 и 14 октября соответственно, сообщает РБК.

Тем временем, нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину для того, чтобы попасть в сборную России по футболу для начала нужно начать правильно играть и чувствовать свое место в команде, сообщил ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Он заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Кокорина, но только при условии, что футболист начнет «играть так, как надо».