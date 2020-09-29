В Роспотребнадзоре поддержали отказ обслуживать покупателей без масок

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В России покупателям без масок могут отказать в обслуживании в магазинах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала данные меры оправданными. По ее словам, их необходимо усиливать. «Целый ряд магазинов, и я сама это видела, просто не впускает вовнутрь людей без масок, и я думаю, что это тоже оправданные меры. И хорошо, если бы активисты как можно чаще напоминали окружающим, что надо ходить в маске», — сказала она.

Тем временем, в российских регионах иммунитет к COVID-19 вырабатывается по-разному, в зависимости от того, сколько жителей переболели симптомно или бессимптомно. Так, например, в Калининграде иммунитет уже выработался у 50% населения, а в Москве — только 24-25%, сообщила ранее Попова, передает телеканал «360».

Как сообщалось, артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение названы самыми опасными болезнями при заражении COVID-19.

Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина, они ухудшают шансы пациента на выздоровление. По ее словам, нет точных данных о пользе цинка и имбиря для лечения или профилактики коронавируса.