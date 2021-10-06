Коронавирус начали использовать как оружие в террористических целях
Инфицированные коронавирусом группы террористов пытались использовать свою болезнь как оружие. Они хотели специально заразить граждан ряда стран. О таких фактах заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.
По его словам, были выявлены попытки использовать носителей COVID-19 «для инфицирования гражданского населения». Например, такие действия были выявлены спецслужбами Индии и в странах Африки.
«В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», - заявил представитель Совбеза.
На фоне коронавирусных ограничений террористы стали реже использовать «преднамеренные наезды на граждан» с помощью автомобилей, отметил Коков. Это объясняется тем, что антиковидные меры в большинстве стран запрещают большие скопления людей, передаёт «ТАСС».