Коронавирус на 10% увеличит число трудоустроенных не по профилю выпускников

Общество

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Кризис из-за эпидемии коронавируса приведет к росту числа выпускников вузов, трудоустроенных не по специальности.

Как сообщил старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Виктор Рудаков, количество таких выпускников увеличится примерно на 10%. Сегодня с полученным образованием связана профессия 69% выпускников вузов 2016–2018 годов. 31% либо трудятся в смежных со специальностью отраслях, либо ушли в другую сферу деятельности.

Как отметил эксперт, человек, который работает не по специальности, теряет квалификацию и знания, которые он накопил в вузе. Рудаков отметил, что многие выбирают профессию не самостоятельно, а по совету родителей и знакомых, что ведет к смене сферы деятельности, пишут «Известия».

Ранее в России составили рейтинг вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты – около 110 тыс. рублей в месяц. Исследование проводилось среди выпускников факультетов экономики и финансов, получавших образование с 2013 по 2018 годы.

В рейтинг вошли 45 вузов. Его возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО.

На второй строчке – МГУ им. М.В. Ломоносова. Средняя зарплата выпускников – 100 тыс. рублей.

Третье место – у Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). На четвертом - Финансовый университетом при Правительстве РФ. Их выпускники получают 98 и 90 тыс. соответственно.

Пятерку замыкает Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития. Выпускники академии получают около 86 тыс., пишет РИА Новости.