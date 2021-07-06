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«Король» самолета отказался вести украинских пассажиров
6 июля, 2021 05:27
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Thomas Frey/http://imagebroker.com/#/search/
Консульский отдел посольства Украины в Польше отреагировал на инцидент, в ходе которого пилот назвал себя «королем» самолета и отказался везти украинских пассажиров.
В Киеве намерены проверить данный инцидент, который произошел в Польше 5 июля. Пилот воздушного судна компании Ryanair отказался везти пассажиров из Познани в Одессу. В результате за бортом оказались более 60 человек, которые зарегистрировались на рейс FR6705.
Пилот объявил, что он «король авиалайнера и потребовал, чтобы прошедшие регистрацию пассажиры убирались вон. В результате вылет был задержан на час, пишут «Известия».
О причинах отказал пилота ничего не сообщается.
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