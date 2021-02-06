Новости Общество
Общество
Координатор штаба Навального в Самаре оказалась в больнице
6 февраля, 2021 19:56
1 мин
1 мин
Flickr
Координатор штаба Навального в городе Самара Марина Евдокимова была госпитализирована с температурой и обострением ряда хронических заболеваний.
Ранее она содержалась в отделе полиции, где несмотря на ее заявление об аллергии на табачный дым, она была помещена в одну камеру с курящими людьми.
Как передает «Интерфакс», Евдокимова отбывала арест сроком на 28 суток за повторное нарушение закона о митингах.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку