Координатор штаба Навального в Самаре оказалась в больнице

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Координатор штаба Навального в городе Самара Марина Евдокимова была госпитализирована с температурой и обострением ряда хронических заболеваний.

Ранее она содержалась в отделе полиции, где несмотря на ее заявление об аллергии на табачный дым, она была помещена в одну камеру с курящими людьми.

Как передает «Интерфакс», Евдокимова отбывала арест сроком на 28 суток за повторное нарушение закона о митингах.