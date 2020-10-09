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Контроль за соблюдением «антикоронавирусных» мер на предприятиях столицы усилится

Елена Коваленко
9 октября, 2020 21:18
2 мин
Защита от коронавируса
Соц сети

Организации Москвы в обязательном порядке должны обеспечить необходимые меры для безопасности здоровья клиентов. В первую очередь, это касается предприятий сферы услуг. Они обязаны оборудовать свои помещения необходимой разметкой для соблюдения социальной дистанции, персоналу предоставить защитные маски и перчатки, проводить обязательную дезинфекцию помещений и другие санитарные мероприятия.

На фоне роста числа случаев заражения COVID-19 власти столицы призывают владельцев предприятий усилить меры по борьбе с распространением инфекции и ужесточают контроль за соблюдением обязательных правил. Так 9 октября, госинспекция по недвижимости выявила нарушения мер профилактики COVID-19 в ходе проверки бизнес-центра «Виктория Плаза», располагающегося по адресу: Бауманская улица, 6с2, сообщает Национальная служба новостей.

В общей сложности с начала действия режима повышенной готовности ведомство провело более 151 тысячи подобных мероприятий и выявило нарушения более чем у двух с половиной тысяч организаций. Большинство из них приходились на заведения из сферы индустрии красоты. По каждому нарушению были составлены соответствующие протоколы и взыскано штрафовна сумму 73 млн рублей.

темы
Москва
Коронавирус
Covid-19
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