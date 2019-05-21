Контракт на выживание в России

Наша страна, если верить её Основному закону — Конституции — является «социальным государством» (специально для зануд — статья 7, пункт 1). Там же даётся и разъяснение этого термина: политика социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Обратиться к главному нормативному документу России нас заставила следующая новость из недр съезда Федерации независимых профсоюзов России: там среди прочих выступила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, курирующая социальный блок. Она анонсировала расширение ныне действующего так называемого «социального контракта» — системы поддержки малообеспеченных граждан, когда государство как ы протягивает им руку помощи. Причём даёт не только рыбу, но и удочку, чтобы её поймать.

Не рублём единым

Во всяком случае, сама суть этой важной и благородной придумки предполагает, что нуждающийся может рассчитывать не только на какое-то количество средств на пропитание, но и на помощь в трудоустройстве, в том числе через обучение востребованной профессии. Но что собой представляют социальные пособия для малоимущих и как выглядят прочие «костыли» — тема для отдельного большого анализа.

Когда-нибудь кто-нибудь из ныне властвующих сильных мира сего напишет мемуары, в которых даст ответ на простой вопрос: кто и почему решил, что 37,9 тысяч рублей единоразовой(!) социальной выплаты — достаточная помощь малоимущей семье с детьми. Причём это средняя цифра по регионам, где ситуация с трудоустройством от места к месту не одинакова.

«Расширение» социального контракта, как следует из выступления Голиковой, вовсе не предполагает увеличении пособия до реальных рыночных значений, когда оно стало бы достаточным для удовлетворения базовых потребностей семьи, но и не настолько большим, чтобы можно было государству на шею сесть.

«В перспективе в социальный контракт помимо финансовой поддержки будут интегрированы новые положения, направленные в том числе на сохранение здоровья граждан, в том числе на прохождение ими диспансеризации, вакцинации, а также принятие решений и продление социального контракта на такой период, который бы дал возможность устойчиво семье, человеку выйти из бедности», — приводят СМИ слова вице-премьера. Голикова также добавила, что действовать расширенная версия стимулирующего соцпакета будет уже с 1 января следующего года.»

Однако пока непонятно, как в условиях нового «расширенного» пакета социальной поддержки малоимущих, в каждом субъекте будет распределяться доля финансирования из региональных и федерального бюджетов. Ведь на сегодняшний день практически всю нагрузку по соцконтракту несут региональные бюджеты и тут, как мы понимаем, ситуации в Москве и, например, во Владимирской области или в Кабардино-Балкарии очень не одинаковы.

Будьте здоровы!

Потому и масштаб комплексной социальной поддержки малоимущих микроскопичен. Судим по открытой статистике: в 2018 году по всей России с нуждающимися в поддержке семьями было заключено 104,6 тысяч контрактов, в то время как Росстат уполномочен сообщить, что в том же году доходы 18,9 млн россиян оказались ниже прожиточного минимума.

Понятно, что спасение утопающих — прежде всего, должно быть делом рук самих утопающих, то есть семей, которым следует рассматривать какую-никакую помощь государства именно как хорошую удочку, чтобы самим рыбку ловить. Государство же, в свою очередь, не должно просто «отмахиваться» подачками от этой, как выяснилось, солидной прослойки граждан.

«Очень важно не останавливать развитие и адаптацию механизмов социальной поддержки, так как количественные акценты потребностей для борьбы с бедностью постоянно смещаются, — заметил в беседе с «Русской Планетой» первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — Если вчера для большинства малоимущих граждан актуальной проблемой было отсутствие соответствующей подготовки для успешного трудоустройства, то сегодня это могут быть проблемы со здоровьем, плохое физическое самочувствие»

В свою очередь особо отметил ценность расширения пунктов социального контракта за счёт опций по охране здоровья исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. «Понятно, что дополнительная модернизация системы социальной поддержки точно не ухудшит положение малоимущих, — подчеркнул он в комментарии «РП», — а забота о здоровье граждан со стороны государства это не просто гуманный акт, но и очень рациональное решение, ведь здоровье и качество жизни человека и его вклад в экономику страны — вещи взаимосвязанные».