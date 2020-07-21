Конкурента TikTok запустит Instagram

Общество

Фото: Pixabay

Разработчики соцсети Instagram запустят новый видеоредактор коротких видео.

Как ожидается, он будет конкурировать с популярным приложением TikTok. Сервис может заработать в августе одновременно в 50 странах мира. Пользователи смогут публиковать ролики длиной в 15 секунд и накладывать на них музыку.

Ранее разработчики пытались создать подобное приложением как отдельную программу, однако проект потерпел неудачу. Теперь видеоредактор встроят непосредственно в сам Instagram, сообщает агентство «Говорит Москва».

Как сообщалось, американский онлайн-ритейлер Amazon сообщил сотрудникам, что они должны удалить приложение TikTok с телефонов, которые они используют для доступа к своим рабочим учетным записям. Компания ссылается на «угрозы безопасности».

«Из-за угроз безопасности приложение TikTok больше не разрешено на мобильных устройствах, которые используют электронную почту Amazon», - сообщается в письме сотрудникам компании.

Не так давно появились новые подробности практики сбора данных приложением TikTok. Благодаря новой функции в iOS 14 от Apple, которая отслеживает работу приложений, выяснилось, что TikTok следит за данными буфера обмена пользователя. После появления этой информации, разработчики TikTok заявили, что отключили эту функцию.

Business Insider отмечает, что TikTok принадлежит китайской компании, поэтому приложение не в первый раз оказывается под пристальным вниманием пользователей, компаний и даже политиков. Приложение часто подозревают в сборе личных данных.