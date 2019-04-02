Нас конкретно убивают. Позаботься об Анюте

«Русская Планета» расскажет историю Александра Кушнарева, отца погибшего 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов Руслана Кушнарева.

Не смирившись с результатами расследования трагических событий, он развернул активную общественную деятельность. В результате провокации СБУ отсидел 10 месяцев в СИЗО, и как политзаключенный был обменян в ДНР на пленных военнослужащих ВСУ.

Революцию на Козьем болоте (дореволюционное название места, где проходил украинский «Майдан») Александр застал в Киеве, где работал последние полгода.

На его глазах разыгрывалась драма, за короткое время превратившее страну в неофашистское государство

После бегства Януковича в конце февраля 2014 он решил вернуться в родную Одессу и как неравнодушный человек влился в стихийную волну народного протеста. На одном из митингов случайно встретил своего сына Руслана, в камуфляжной форме, он с группой единомышленников занимались охраной митингов проходивших на Куликовом поле.

- Я тогда еще говорил ему, не ходи ты в камуфляже, это сейчас опасно. А он в ответ – «это мой город, я не хочу бояться».

Одесса не приняла новый режим. Стихийные митинги на Куликовом поле в выходные дни собирали по нескольку тысяч человек. Местные сторонники майдана, собирались у памятника Дюку, но их количество некогда не превышало 200 человек. Встречи противоборствующих сторон, как правило, заканчивались словесной перебранкой и в виду малочисленности, сторонники майдана не проявляли видимой агрессии, спуская пар в соцсетях.

Гроза надвигалась постепенно. В конце апреля на выездах из города появились первые блокпосты, дежурства на которых вместе с представителями правоохранительных органов несли боевики Киевского «майдана». Появилась информация, что окрестные базы отдыха забиты радикалами, но в то, что случилось 2 мая, тогда не верил из одесситов никто.

Никто не верил, что будут убивать

В тот трагический день Кушнарев гостил у своего брата в Приднестровье и о событиях в Одессе узнал из телевизионных новостей. Стал звонить сыну. Связи не было. Жена тоже не знала что с ним, а примерно в 19:30 он погиб.

- О бойне никто не думал. Последние слова моего сына, звонившему своему другу – «нас конкретно убивают, позаботься об Анюте». То, что их приехали убивать, он уже понял в Доме Профсоюзов. А когда они бежали защищать Куликово поле, то не думали, что это примет такие формы. Они думали, что там соберут еще народу до сопоставимого количества, соотношение сил было примерно один к пяти, - рассказывает Александр.

Цинизм ситуации еще в том, что местный депутат Алексей Гончаренко вел стрим с места кровавой бойни. Выйдя в эфир популярного тогда ток-шоу «Шустер Live» над телом убитого Руслана Кушнарева, под восторженные овации приглашенной публики он заявил:

«Мы очистили Куликово поле от лагеря сепаратистов»

Скрин этого момента моментально облетел соцсети.

Первоисточник Гончаренко выложил на свой странице в Фейсбук, но потом очень быстро удалил.

Александр вернулся в Одессу на следующий день, и уже было точно известно о гибели сына. Одесса не испугалась и продолжала бурлить, требуя справедливого расследования и наказания виновных. Из Киева приехала следственная бригада, но это были милиционеры уже новой формации. Следствие изначально носило предвзятый характер. Вызванным свидетелям и потерпевшим задавались несуразные, а зачастую оскорбительные вопросы. Главными виновниками были названы пожарные и полицейские, вину которых впрочем, не отрицает никто.

- Я ни в коем случае не умоляю вины этих организаций и их представителей, но не полицейские, не пожарные моего сына не убивали. А те, кто убивал, делали это всякими разными зверскими способами. Ведь там сгорели не все – добрая половина из них была просто убита, забита битами и различными подручными средствами, поскольку все кто приехал на футбольный матч, были с рюкзачками, вооружены арматурой, битами и с бутылками с зажигательной смесью.

Массовое убийство создало негативный образ новой власти в международной среде, требующей объективного расследования. Правда для них опасна, поэтому задачей следствия было выиграть время, что бы сбить общественный резонанс и со временем спустить дело на тормозах.

Стоит отметить, что среди задержанных правоохранителями по делу 2 мая не было сторонников майдана и завезенных боевиков

Александр не питал иллюзии по поводу правосудия и решил всеми силами бороться. Главное не дать власти замолчать трагедию и родственники объединив усилия стали устраивать различные акции памяти. Появился адвокат, который подавал иски в различные судебные инстанции, в том числе ЕСПЧ. Успешный бизнесмен Кушнарев для проведения сборов предоставлял свой офис, на который неоднократно нападали радикальные боевики.

Покушение, которого не было

Твердая гражданская позиция и активность Кушнарева являлась раздражителем режима, создавала массу проблем, и СБУ внедрила к нему в близкое окружение своего агента. И он предложил выместить свой гнев на одиозном депутате Алексее Гончаренко.

Одесский хамелеон, Алексей Гончаренко, перед событиями на Майдане перешел из правящей на тот момент «Партии регионов» в «Блок Петра Порошенко», в один момент, превратившись из поборника русских ценностей, в украинского националиста. За что его ненавидят одесситы. Да, 2 мая он лично не убивал. Однако именно он, глумясь над трупами погибших земляков, в прямом эфире центрального телеканала, оправдал это зверство «зачисткой от сепаратистов».

Как говорят оперативники агент его «вел». Втерся в доверие, водил по ресторанам и во время застолья, вызывая на откровенность, записывал беседы. Затем подбросил идею, что может устроить похищение Алексея Гончаренко и даже нашел людей, готовые за умеренную плату его осуществить.

Убивать его не собирались, но в присутствии Кушнарева планировали его избить и поломать ноги

Александр дал согласие, а дальше СБУ инсценировали похищение, агент вызвал Александра, и его арестовали. Накануне предполагаемого ареста, агент подкинул в офис Кушнарева какую-то литературу, признанную экспертизой – экстремистской.

Не стоит строго судить несчастного отца, у которого перед глазами все время стояло последнее фото его сына, над которым Гончаренко, без тени жалости и сочувствия вел свою кровавую передачу. За два с половиной года, уставший от бесплодных попыток побороть систему, он хотел лишь одного – что б кто-то ответил за смерть его сына.

Громкое дело попытки похищения депутата Верховной Рады дало власти обоснованный повод расправиться с остальными активистами группы 2 мая. Сразу после ареста Кушнарева начались обыски и многие были задержаны.

СИЗО

Его арестовали 23 феврали 2017 года. Раз в два месяца проходили судебные заседание, с одним вопросом – о продлении ареста. Из камеры СИЗО, ему удалось связаться с представителями Виктора Медведчука и попасть в списки политзаключенных, которых готовили к обмену.

- В списки обмена попадают практически одним и тем же способом - во всех тюрьмах есть телефоны, есть выходы на тех людей, которые формируют списки обмена. При всех запретах тюрьма такой организм, что, то, что нельзя, при желании можно достать…Связь у меня была, а нюансы не буду объяснять, это как бы ни к чему. Если хотите узнать подробнее – задайте вопрос Медведчуку, - пояснил Кушнарев.

В СИЗО Александр Кушнарев провел 10 месяцев и во время последнего обмена пленными 27 декабря 2017 года был доставлен на территорию ДНР.

ДНР

Проведение объективного расследования трагедии 2 мая, по его мнению, возможно лишь после полной денацификации Украины и предстоящие выборы ситуацию не изменят. Очистить Украину от неонацистского режима возможно лишь путем внешнего воздействия, так как внутри Украины уже давно зачищены все силы, которые могли открыто противостоять неонацисткому режиму. Он очень надеется, что однажды переменится погода и Северный ветер сметет весь сор красно-коричневой чумы.

- На Украине сейчас фашизм и мой сын погиб как антифашист. Тот кто не молчал, тот или уехал, или сидит или убит. После того как будет свергнут фашизм на Украине произойдет объективное расследование этой трагедии. Я в этом уверен, что даже будет названо имя человека убившего моего сына. Ничего нет тайного, было огромное количество видеоинформации , это происходило все в прямом эфире . Тот же Гончаренко, который вел репортаж над телом моего сына и передавал в студию Шустера , а вокруг него были люди, которые убили моего сына. Все это в первые дни после второго мая было в интернете, а потом информация исчезла, видео поудаляли, но кому нужно было? Я это все давно заархивировал, все это есть, - отметил Александр.

Кушнарев подчеркивает, что 2 мая 2014 года организовано массовое убийство людей и называет имена организаторов – Парубий (спикер Центральной Рады Украины), Коломойский, Гурвиц (на тот момент мэр Одессы)

- Но основным организатором конкретно был Парубий – он приехал за сутки,а за неделю по всей Одесской области были выставлены блокпосты. Пусть эти мрази не надеются уйти от ответственности. Не выйдет. Не забудем. Не простим, - подчеркнул Кушнарев.

Автор: Андрей Незваный