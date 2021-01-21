«Конкорд» опроверг причастность Евгения Пригожина к инциденту в школах Подмосковья

Общество

Предприниматель опроверг свою причастность к комбинату, кормившему подмосковных учащихся.

Более 40 школьникам Подмосковья понадобилась медицинская помощь, у них обнаружены симптомы, схожие с признаками заболевания ротавирусной инфекцией. Госпитализированных нет, все дети находятся на домашнем лечении.

Пострадавшие обучались в общеобразовательных учреждениях №3 и №4 г. о. Красноармейск Московской области. Обращения от родителей заболевших массово поступили 19 и 20 января, после чего администрация города инициировала прокурорскую проверку. Детали происшествия выясняются, по предварительным данным причиной заболевания могла стать вспышка ротавируса. Данное заболевание передается контактным путем и активизируется в прохладное время года.