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«Конкорд» опроверг причастность Евгения Пригожина к инциденту в школах Подмосковья

Кирилл Голубев
21 января, 2021 11:42
3 мин
Кирилл Голубев
21 января, 2021 11:42
3 мин

Предприниматель опроверг свою причастность к комбинату, кормившему подмосковных учащихся.

Более 40 школьникам Подмосковья понадобилась медицинская помощь, у них обнаружены симптомы, схожие с признаками заболевания ротавирусной инфекцией. Госпитализированных нет, все дети находятся на домашнем лечении.

Пострадавшие обучались в общеобразовательных учреждениях №3 и №4 г. о. Красноармейск Московской области. Обращения от родителей заболевших массово поступили 19 и 20 января, после чего администрация города инициировала прокурорскую проверку. Детали происшествия выясняются, по предварительным данным причиной заболевания могла стать вспышка ротавируса. Данное заболевание передается контактным путем и активизируется в прохладное время года.

Ситуацию также прокомментировала пресс-служба компании «Конкорд» после появления в ряде изданий публикаций о причастности к событиям Евгения Пригожина. Фирма «ПродФутСервис», ответственная за питание в указанных школах, не является подразделением «Конкорда» и не имеет связи с бизнесменом, заявили в компании. «Приведенные в СМИ данные о связях компании «Конкорд» с вышеуказанной организацией являются вымышленными. «ПродФутСервис» не является ни фактически, ни юридически подразделением «Конкорда», а также не находится под управлением или иным влиянием компании или лично Евгения Викторовича», – значится в сообщении.

Также в пресс-службе упомянули, что за публикацию недостоверной информации холдинг намерен судиться с изданиями, и требовать от них удаления ложных материалов. «Просим СМИ быть внимательнее при подготовке материала и проверять информацию на подлинность. Обращаем внимание, что сведения, содержащиеся в публикациях изданий Readovka, «Коммерсант» и «Эхо Москвы», вводят читателей в заблуждение и должны быть удалены. Сообщаем, что юридическая служба компании «Конкорд» уже готовит соответствующий иск в суд на издание Readovka за статью, содержащую недостоверные факты», – подчеркнули представители компании.

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