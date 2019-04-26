«Конкорд» не имеет претензий к участникам иска и даже готов помочь родителям деньгами

Компания «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину, не имеет претензий к родителям, выступающим истцами по делу о вспышке дизентерии у детей. Сам петербургский бизнесмен выразил готовность помочь пострадавшим семьям. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

«Несмотря на это, Евгений Викторович готов оказать им материальную помощь», — подчеркнули представители «Конкорда», отвечая на вопросы журналистов.

Ранее предприниматель уже оказывал помощь родителям пострадавших. Всего к нему обратилось 188 человек, из которых только 52-м был поставлен диагноз «дизентерия».

Несмотря на это, помощь уже получили 145 человек. Общая сумма выплат составила почти 18 млн рублей. Евгений Викторович не отказал никому из обратившихся, несмотря на непричастность его комбината к произошедшему. Все пострадавшие еще могут оставить свою заявку на оказание материальной помощи до 30 апреля.

Напомним, что юрист так называемого ФБК Любовь Соболь подговорила родителей подать коллективный иск против компании «Московский школьник». «МШ» Навальный и его команда ошибочно связывают с «Конкордом», хотя эта информация была опровергнута пресс-службой бизнесмена.

В качестве доказательства блогер выпустил видео, главной героиней которого стала экс-сотрудница «МШ» Наталья Шилова. Позже женщина призналась, что все сказанное ей - ложь. Ранее Соболь связалась с ней и пообещала заплатить за участие в «расследовании».

Шиловой дали зачитать текст, который писал лично Навальный. Там не было ни слова правды, но именно так блогер обычно и работает. После записи видео женщине так и не заплатили. Она обращалась в ФБК, но там ей начали угрожать расправой.

Героиня видео писала сообщения и самой Соболь, но та их игнорирует. Соратница Навального провернула все это для того, чтобы показать себя в преддверии выборов в Мосгордуму.

Ранее Навальный и Соболь пытались шантажировать и самого Евгения Пригожина. В феврале Алексей приезжал в Петербург и вымогал у бизнесмена 300 млн рублей в обмен на прекращение информационной травли «Конкорда». Предприниматель ему отказал, после чего и вышло так называемое «расследование» Соболь.