Конфликт Франции и Bloomberg указал на необходимость введения ответственности за фейкньюз

Конфликт Франции и информационного агентства Bloomberg, которое было наказано за распространение фейка, указал на необходимость создания института по борьбе с фейкньюз в России. Соответствующего мнения придерживается член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, сообщает издание «Экономика сегодня».

Фейк Bloomberg привел к падению акций строительной компании Vinci после того, как опубликованный два года назад материал, в котором говорилось о пересмотре счетов структуры по мере значительных нарушений в бухгалтерии, подхватили все заинтересованные французские и международные СМИ. Акции Vinci обрушились на 20 процентов и несмотря на то, что Bloomberg признался в распространении недействительных данных. Это стало основанием для наложения на информационное агентство штрафа в размере 5,6 млн долларов.

Подобная проблема актуальна и для России, ведь Bloomberg неоднократно был замечен в критике правительства РФ, ситуации в России, а также в использовании авторов и спикеров из категории отечественных «профессиональных оппозиционеров». Так, Bloomberg публиковал вброс о ЧВК «Вагнера», якобы находившейся в Венесуэле, что впоследствии спровоцировало международный скандал.

Как считает член ОП РФ Илья Ремесло, законодательство должно предусматривать ответственность за фейки, ведь они могут вести к тяжелым последствиям. Однако вопрос требует тщательной проработки во избежание случаев недобросовестного использования такого механизма.

«Безусловно, ответственность за фейки должна присутствовать, если они ведут к столь тяжелым последствиям, которые доказаны независимым заключением», – заявил Ремесло.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заметил, что фейкнюс в современном мире стали инструментом «мягкой силы» Вашингтона, который контролирует все ведущие СМИ и социальные сети с целью формирования глобального информационного фона и влияния на крупнейшие хозяйственные структуры.

Таким образом, можно заметить, что претензии Москвы к фейковым новостям являются общемировой спецификой, ведь каждое суверенное государство должно приложить усилия для защиты себя в информационном пространстве.