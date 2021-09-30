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Конец света отменяется: Минсельхоз успокоил по поводу пропажи «Доширака» из магазинов
30 сентября, 2021 19:03
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Youtube / AContrariProject 2.0
Рязанский Минсельхоз опроверг информацию о том, что в магазинах возник дефицит лапши «Доширак» из-за частичной остановки производства. В ведомстве заверили, что производитель продолжает работу, а продукция отгружается.
«О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально», - отметили в Минсельхозе.
При этом в ведомстве подчеркнули, что информации о задержках в поставках «Доширака» или остановке производства не поступало. Появившаяся в СМИ информация о том, что проблемы с поставками лапши имели место расценивается в ведомстве как ложная, передаёт Lenta.ru.
Ранее ряд российских изданий сообщил, что в некоторых регионах РФ возникли перебои с поставками «Доширака».
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