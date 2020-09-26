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Кому необходима вакцинация от коронавируса рассказал гендиректор «Вектора»

Анастасия Красильникова
26 сентября, 2020 13:23
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, кому из переболевших COVID-19 необходима вакцинация.

По его словам, при тяжелом течении коронавируса у человека пожизненный иммунитет к этой инфекции может сформироваться самостоятельно, а вот для людей, легко перенесших заболевание, скорее всего, вакцинация потребуется.

«Если человек переболел в легкой форме, или это было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета, и в этом случае такой категории лиц, возможно, в будущем потребуется вакцинация с помощью вакцины для профилактики COVID-19», — цитирует заявление Максютова «Интерфакс».

При этом, по словам гендиректора научного центра, «лучшая вакцинация, с точки зрения эффективности и небезопасности, это перенести соответствующую болезнь».

Ранее в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в столице развивается по крайне печальному сценарию, однако мэр Москвы Сергей Собянин отказывается называть происходящее второй волной пандемии, уверяя, что это просто еще первая не закончилась.

темы
пандемия
вакцинация
Вектор
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