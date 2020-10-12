Кому лучше всего подойдет вакцина от COVID-19 от «Вектора» сообщили в Роспотребнадзоре

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Российская вакцина от центра «Вектор» лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса. То есть куриный белок не имеет к ней никакого отношения», - сообщила она. По словам главы ведомства, сотрудники Роспотребнадзора совместно с коллегами из центра «Вектор» осуществляли тщательный на всех стадиях исследований - каких-либо аллергических реакций выявлено не было, сообщает «Российская газета».

Ранее Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины, которая разработана новосибирским центром «Вектор». Вакцина уже прошла первую фазу клинических испытаний. У нее нет противопоказаний к ее повторному применению. Регистрация планируется к 15 октября.