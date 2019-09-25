Кому достанется русское небо: Пулковский эксперимент

23 сентября натуральный гром раздался среди серого питерского неба. Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, подала официальную заявку на полеты из аэропорта Пулково в третьи страны.

Вместо «Победы»

Для Пулкова предварительно одобрена никогда ранее не применявшаяся в России седьмая степень свободы воздушного пространства. Она позволяет авиакомпаниям совершать рейсы из одного государства в другое без посадки в своей базовой стране. Ryanair – ирландский перевозчик, и по действующим соглашениям России с ЕС имеет право летать от нас только в Ирландию и обратно (третья и четвертая степени свободы). То же самое относится к венгерской WizzAir – второму по объему перевозок лоукостеру Европы.

Обе эти компании, равно как и их конкуренты, продают очень дешевые базовые билеты и требуют впоследствии плату за каждый чих. Повезет тем, кто «чихнет» еще на этапе покупки билетов по интернету (оформление багажа, регистрация) – в аэропорту не оформленные заранее услуги стоят в разы дороже, чем сам перелет. Иногда даже наша «Победа» кажется весьма либеральной и клиентоориентированной компанией рядом с, например, венгерским перевозчиком. Правда, и билеты у наших земляков в среднем дороже.

«Победа», кстати, ушла из Пулкова еще в январе 2019 года. Причины были очень странными – якобы службы аэропорта систематически задерживали международные рейсы, вскрывая и досматривая заблокированные кухонные отсеки

Понятно, что это было лишь поводом, но, так или иначе, после демарша гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова (самого, пожалуй, ненавистного российским пассажирам человека в отрасли) оператор Пулкова «Воздушные ворота Северной столицы» получил отличный повод говорить о допуске иностранцев.

Формального разрешения Минтранса на открытие «седьмой степени» пока нет, но в Пулкове ведут себя так, как будто это вопрос решенный. Санкт-Петербург у нас на особом счету, и скорее всего, федеральные власти действительно готовы провести интересный эксперимент.

Варианты развития событий

Давайте посмотрим, как может действовать Россия далее.

Вариант консервативный. Не пускать иностранцев на новых условиях, оставить обязательную привязку к стране приписки. Пусть Wizz, если хочет, летает от нас в Венгрию, Ryan в Ирландию, а на остальной каравай мотор не прогревай. Сохраняем статус-кво, благодарим «Победу» за умеренные тарифы, остаемся зависимыми от капризов одной-единственной авиакомпании.

Вариант ультралиберальный. Девятая степень свободы воздуха – право иностранцев не только на любые международные рейсы из российских аэропортов, но и на внутрироссийские перелеты. Это, конечно, этакая «сыворотка правды» для наших перевозчиков, утверждающих, что внутренние перелеты планово-убыточны: думается, при «девятой степени» они запоют совершенно иначе. Но российские компании просто не выдержат конкуренции и одна за другой отойдут от дел, лишь АвтоВАЗ нашего неба «Аэрофлот» за счет государственных субсидий продолжит влачить свое гордое существование.

Вариант анонсированный, промежуточный. Седьмая степень только для Пулкова без продолжения этого эксперимента. Санкт-Петербург получает мощный толчок к развитию за счет прироста как иностранного туризма, так и внутреннего транзитного трафика – тем же москвичам зачастую будет выгоднее летать через Северную столицу, а потом уже добираться до дому. Через некоторое время опыт переносится во Владивосток – в рамках развития региона для облегчения сообщения с китайскими, а возможно и японскими «друзьями». Получаем усиление транспортного неравенства регионов, которое внесет свой маленький вклад в большое дело оттока людей из глубинной России к границам.

Скорее всего, все случится именно по третьему сценарию. Понятно, что до Москвы седьмая степень не дойдет, этот рынок «Аэрофлот» не отдаст. А вот Санкт-Петербург можно поздравить: особое положение этого города известно, и намечающаяся либерализация воздушных правил даст ему, по предварительным оценкам, до 6 млн новых иностранных туристов в год.

Представители российских авиакомпаний в один голос говорят о том, что иностранцы будут летать исключительно летом (хотя те говорят о соотношении плотности рейсов лишь 3:2 в пользу лета), что условия неравны (у иностранных летчиков отпуск 28 дней, у наших – 70), из-за многочисленных простоев судов в России (а вот тут уже никто не виноват – SSJ-100 нам сосватали не венгры и не ирландцы)

Предоставлять седьмую степень, уверены представители российского авиасообщества, можно исключительно на условиях взаимности. Иностранцы, в свою очередь, напоминают, что Россия (вернее, «Аэрофлот») не полностью соблюдает даже первую степень, взимая весьма высокую плату за пролет над своей территорией.

Не готовы соперничать

Получается, что все варианты безрадостны, ни на что приятнее сохранения статус-кво мы рассчитывать не можем. Но в реальной мирной жизни так не бывает. У нас не война, не революция, а всего лишь цивилизованный диалог о том, как лучше предоставлять жителям востребованную услугу, за которую они готовы платить. Почему же тогда ситуация выглядит тупиковой?

Проблема в практически полном исчезновении конкуренции в русском небе. «Аэрофлот» со своими дочками «Россией» и «Победой» старательно выкашивает конкурентов. Предыдущие попытки лоукостинга ликвидировались через изменения в правилах, топтания на трупе «Трансаэро» окончательно добили сколько-нибудь реальное соперничество; «Сибирь» (S7) с тех пор при любых противоречиях прикидывается горкой посуды и ни в чем не перечит «Аэрофлоту» с Минтрансом.

Не накачав мышцы нормальной конкуренцией внутри страны, невозможно нормально соперничать с тренированными иностранцами. Это, кстати, вообще проблема российской экономики, за советские годы мы начисто отвыкли конкурировать и привыкли к административным рычагам. В результате, выходя за рубеж, условная «Роснефть» с удивлением обнаруживает, что с ее НПЗ и АЗС небезуспешно конкурирует какая-то мелочь, которую нельзя пришибить просто одним звонком друзьям

Это как долго соперничать на футбольном поле с «Мордовией» и «Тамбовом», а потом выйти против «Манчестера» или «Баварии».

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Однозначной рекомендации здесь быть не может.

С точки зрения пассажиров, «седьмую степень», безусловно надо разрешать. Мы бы и рады защитить отечественное, но если «Победа» и, скажем, WizzAir примерно в одном стиле демонстративно плюют на пассажиров, то встает вопрос, из какого такого патриотизма мы должны платить «Победе» за эти унижения в два раза больше, чем ее венгерскому конкуренту?

С точки зрения развития именно отечественных авиаперевозок, сохранения рабочих мест, в какой-то степени государственной безопасности иностранные перевозчики нам не нужны. Но в этом случае в игру должна вступить ФАС, чтобы добиться создания реального равноправия для авиакомпаний, исключить использование административного ресурса, поощрять создание новых лоукостеров.

Ничего этого нынешнее руководство службы не делает и делать явно не намерено. Периодические штрафы «Аэрофлоту» – это не более чем комариные укусы титановой совести. От Минтранса ждать нормального регулирования тоже, к сожалению, не приходится – там просто подписывают инициативы национального перевозчика, лишь изредка поправляя их по окрикам из Минфина или Администрации президента

Вся авиационная отрасль России остро нуждается в очень хорошем, болезненном, но благотворном пинке. И если «РайнЭйр» сможет его нанести – так тому и быть.