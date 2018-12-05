Коммунальный ад российского народа

«Сводки с коммунальных фронтов», равно как и информация об очередном повышении тарифов, почти перестали возмущать население. Все в курсе: в стране не первый год идёт коммунальная война. По одну сторону фронта находятся обыватели, имеющие единственную задачу — выжить. По другую – те, чьими усилиями жилой фонд ввергнут в состояние техногенного апокалипсиса. Десятилетия не знавшие капитального ремонта российские дома в регионах можно делать декорациями для экранизации постапокалиптического сценария по роману Стивена Кинга.

То и дело тут и там происходит очередная катастрофа, связанная с вопиющим нарушением техники безопасности и тотальной деградацией технического состояния жилого фонда. Взрывы газа, обрушение стен и несущих конструкций, «лифтопады».

Впору поставить памятник жертвам отечественного ЖКХ, выгравировав имена тех, кто ушел в небытие в результате этого перманентного и вялотекущего теракта, в предлагаемых обстоятельствах которого нам приходится существовать.

Техническое состояние жилого фонда продолжает ухудшаться. Жилищные объединения не развиваются. Управляющие компании находятся в предбанкротном состоянии. Генпрокуратура признала провальными региональные программы капремонта 2014-2017 годов, на которые многие наивно возлагали надежду.

Задолженность населения по услугам ЖКХ достигло совсем уж какой-то астрономической цифры, пробив отметку в 1,3 трлн рублей. Для решения вопроса с разворовыванием ресурсов в Дагестане президент подключил Генеральную прокуратуру.

Вопрос индексации тарифов ЖКХ для населения России в 2019 году на фоне происходящего выглядит кощунственным.

Повышение тарифов — дело важное. Тут спору нет. Растущий, словно снежный ком, ура-патриотизм в настроениях россиян, «бодрящая» международная обстановка и другие «более важные» факторы вселенского масштаба, конечно же, с лихвой покроют возможное недовольство граждан, как это уже было в году 2018-м после известий о повышении пенсионного возраста.

Да, произошедшее с 2000 года повышение тарифов ЖКХ на сотни процентов не сказалось благоприятно ни на качестве коммунальных услуг, ни на состоянии жилого фонда. Но кого это волнует?

Схемы обирания населения успешно выстроены жилищно-коммунальной вертикалью, вершина которой — коридоры главной ресурсной организации страны, а фундамент — региональные администрации, решающие на местах «как, чего и, главное, сколько».

Коммунальный ад обеспечивается не столько «локальным монополизмом» или «бесконтрольностью поставщиков коммунальных услуг», о которых в преддверии третьего срока в 2012 году говорил Владимир Путин, а федеральными нормативно-правовыми актами, которые подстрахованы всеми существующими институциями — Минэнерго и Минстроем, всевозможными Жил- и Потребнадзорами и, конечно, силовыми структурами страны.

Как будут повышать тарифы ЖКХ?

Начиная с августа 2018 года было высказано немало «конструктивных» предложений о так называемой двухэтапной системе повышения тарифов ЖКХ, которую нам с вами придётся пережить в 2019 году в связи с анонсированным ростом НДС с 18 до 20%. Каждая из этих схем конкурирует с «честными способами» отъема денежных средств», провозглашёнными Великим Комбинатором.

Предложение Минэнерго

Базируется на пожеланиях поставщиков услуг, которые объединены в Ассоциацию предприятий сферы Жилищно-коммунального хозяйства. Что хотят? Поднять тарифы с 1 января на 1,7%. Ну а первого июля, исходя из спрогнозированного уровня инфляции, увеличить их еще на 4-4,1%. Существенные дополнительные расходы граждан, уровень благосостояния которых падает день ото дня налицо. И в этой ситуации расходы гарантированно превысят размер инфляции.

Предложение Минэкономразвития

Это ведомство также полагает, что бремя роста НДС надо возложить на самую бесправную часть нашего общества. Собственно, население РФ. Но предложение Минэкономразвития выглядит «щадяще». Чиновники солидарны со своими коллегами из Минэнерго по вопросу поднятия тарифов на 1,7% с 1 января. Однако предлагают летом произвести повышение лишь на 2,4%, мотивируя это тем, что общее подорожание не может быть больше инфляции.

Откровение ФАС

Антимонопольная служба неожиданно выступила в принципе против двухэтапной индексации. Заинтригованные взгляды обратились в сторону Игоря Артемьева, единственного представителя партии «Яблоко» в высших эшелонах власти, который разразился невиданным доселе откровением:

— Зачем повышать? Куда ещё повышать? Мы и так им уже настолько повысили, что на местах тариф больше эталона (экономически оправданного показателя) в двадцать раз…

Россия вздрогнула. Руководитель антимонопольной службы лихо расписался в слабости своего ведомства и во всеуслышание заявил о том, что мы, живём в стране, где на местах имеет место откровенная коммунально-тарифная анархия, образующая феерический тандем с коммунально-техногенным апокалипсисом.

Видимо решив усилить впечатление от прозвучавшей тирады, Артемьев предложил наведаться в регионы, где тарифы выше эталона в 20 раз, снизив их или переведя в обязательные инвестиции. Читай — на модернизацию и ремонт лачуг.

Не обошёл стороной Артемьев и вовсе болезненный вопрос. Про ту самую треть регионов, где ничего не завышено, а напротив занижено. «Где занижено, там, как раз, можно поднять в два раза тарифы», - прозвучало из уст главы ФАС.

Простите, это где?! Как оказалось, что меньше всего платят за ЖКХ в «проблемных» регионах России – на Северном Кавказе и в Крыму. И сидевшие у телевизоров новгородцы поперхнулись вечерней котлетой, когда в эфире некоторых телеканалов прозвучало, что они платят почти в 2,5 больше, чем их братья-дагестанцы.

Это что же получается? Артемьев хочет уравнять российских граждан в русских регионах с российскими гражданами из регионов кавказских или, что еще страшнее, «вчерашне-украинских»?

Но всем известно, что именно дотации, субсидии, сниженные тарифы обеспечивают «мир и покой» на Северном Кавказе. Ну а если включить крымчанам «полный счётчик»? Они, пожалуй, могут расстроиться и выйти на улицы отнюдь не с российским триколором.

Игорь Артемьев — эдакий камикадзе в плеяде российских чиновников. Железный Дровосек, который может махнуть с плеча и брякнуть то, что до последнего времени парадоксальным образом сходило ему с рук.

Ведь не убрали же излишне прямолинейного чиновника, когда он поведал миру, что в молочной сфере все вопросы решает… мафия. «Оговорился», - с многозначительной улыбкой прокомментировали его выступление «ведущие молочники Всея Руси».

А что же будет сейчас? Вопрос-то поважнее будет. И попытка уравнять русских с нерусскими в правах попахивает гражданской войной. Но, конечно же, такого не случится даже в утопическом романе. Все всё понимают. И ни для кого не секрет, что решение будет принято в пользу сырьевых монополистов. Недаром вице-премьер Виталий Мутко со вздохом пообещал нам, что принятое решение будет непростым.

Кто бы сомневался?

Мы всегда жили и будем жить в стране, где все равны. Но некоторые, когда это нужно, всё-таки, «ровнее». Именно русские оплачивали и будут оплачивать стабильность нашей необъятной Родины, а также благосостояние её «лучших сынов и дочерей».

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