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Коммуналка ударила по украинцам: люди вышли на протесты

Артем Денисов
1 февраля, 2021 06:04
1 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 06:04
1 мин
квитанция
Газета "Ингушетия"

Жители Украины вышли на акции протеста против повышения коммунальных тарифов в ряде городов страны.

Акции протеста состоялись, в том числе в Харьковской и Черновицкой областях. В поселке Высоком под Харьковом 31 января на улицы вышли около 50 человек. Митингующие требовали остановить рост тарифов. Аналогичная акция прошла в поселке Пересечное. В Черновицкой области жители села Берегомет люди перекрыли автомагистраль.

С 1 января текущего года на Украине выросли тарифы на газ. Также были отменены льготы на электричество. После этого в ряде регионов люди начали устраивать протесты, требуя ввести мораторий на повышение тарифов, сообщает телеканал «360».

2021 год станет последним годом пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Такое мнение ранее высказал политолог Михаил Погребинский.

По его словам, для объявления импичмента Зеленскому достаточно использовать его конфликт с Конституционным судом.

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