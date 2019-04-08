Все самое главное о Наиле Аскер-заде
Все самое главное о Наиле Аскер-заде

История одной телеведущей, получившей премию ТЭФИ

Телеведущая Наиля Аскер-заде больше известна зрителям новостей и экономических передач. Ее часто можно увидеть в новостных программах российского телевидения. Помимо профессионализма журналистки, зрители часто отмечают ее привлекательную внешность.

В открытом доступе информации о ее происхождении нет, но в своём Инстаграм Наиля признавалась в том, что в детстве жила в Баку.

Помимо обучения в школе, в детстве девочка посещала гимнастическую школу. В целом личность Наили остается загадочной, поскольку телеведущая предпочитает не афишировать информацию о родителях и личной жизни.  

Окончив школу с золотой медалью, Наиля сдав один экзамен, поступила в вуз, который закончила с красным дипломом и имеет диплом экономиста. Об этом она рассказывала в своём Инстаграм. Сейчас Наиля  продолжает учиться. В 2017 году она поступила в МГИМО, там получает второе высшее образование, по специальности «Международные финансы».

Несколько лет Наиля работала финансовым корреспондентом газеты «КоммерсантЪ». В период своей деятельности в этом издании журналистка опубликовала свыше 600 заметок на тему экономики и финансов, брала интервью у руководителей бирж и глав крупнейших западных банков. Во время работы в газете она познакомилась с владельцем российской ежедневной общественно-политической газеты Алишером Усмановым. И хотя мужчина не любит давать интервью, для своей бывшей сотрудницы он не раз делал исключение.

После «Коммерсанта» Аскер-заде работала в газете «Ведомости», где ей нередко доверяли написание главных статей номера. Ее заметки были посвящены экономическим, финансовым и политическим событиям. После работы в «Ведомостях» Наиля перешла на канал «Россия 24». Сначала она работала интервьюером— брала интервью у российских и зарубежных бизнесменов и экономистов, потом вела экономическую рубрику, а позже стала ведущей линейного эфира.

С 2013 года Наиля начала совмещать работу на «России 24» и экономическим обозревателем в  «Вестях в 20.00» и в «Вестях Недели» на «России 1». Во время своей работы Наиля освещала все крупнейшие деловые международные мероприятия и форумы: ПМЭФ, Всемирный экономический форум в Давосе, АТЭС, МВФ, G-20.

В октябре 2015 на канале «Россия 24» выходит первый выпуск программы «В рабочий полдень», где Наиля выступает автором и ведущей. Программа посвящена ключевым фигурам российского бизнеса и государственным деятелям. В эфир вышел 31 выпуск. Героями стали: С.Собянин, А.Кудрин, С.Чемезов, О.Дерипаска, В.Алекперов, А.Ротенберг, В.Потанин, В.Евтушенков, М.Ковальчук, О.Белозеров, В.Савельев, О.Дерипаска и многие другие.

Съемки каждой программы проходят «в полях»: на заводах, в шахтах, на производстве. Наиля признавалась, что со своей съемочной группой облетела полстраны во время работы над этой программой. С сентября 2017 программа выходит на канале «Россия» под названием «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Героями программы стали А.Силуанов, Р.Кадыров, В.Мединский, Д.Песков, А.Усманов, С.Нарышкин, И.Сечин.

Осенью прошлого года Наиля Аскер-заде получила телепремию ТЭФИ в номинации «Лучший интервьюер». В этой номинации она обошла Владимира Познера (Первый канал), Кирилла Позднякова (НТВ) и других журналистов. Статуэтка ей досталась за авторскую программу «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», в рамках которой она взяла интервью у Алишера Усманова, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Пескова, Рамзана Кадырова, Сергея Лаврова и других политиков и бизнесменов.

«По завершении церемонии ТЭФИ Андрей Костин встречал «Лучшего интервьюера – 2018» Наилю Аскер-заде с невероятно огромным букетом белых роз. Костин как настоящий романтик дожидался любимую журналистку, стоя на улице под дождём», - сообщал телеграм-канал «Двойная сплошная».

О личной жизни телеведущей известно мало. В сети распространяется информация о том, что с главой ВТБ её связывает больше, чем дружба.

Теги:
Места: Россия
События: общество
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