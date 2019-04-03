Комиссия за рабство

Снять наличные с карты в «неродных» банкоматах скоро можно будет без комиссий. Разумеется, если такая идея Федеральной антимонопольной службы России найдёт поддержку на всех этажах власти. Впрочем, антимонопольщики уже дали знать финансовому рынку, что настроены исключительно серьёзно.

По информации «Известий», свое предложение ведомство вынесло на обсуждение консультативного совета при Банке России.

Главный аргумент — новая практика поможет на корню решить проблему пресловутого «зарплатного рабства», когда сотрудникам прелприятий руководство подчас не позволяет выбрать удобный им банк для начисления заработной платы

Как разозлить бухгалтера

При этом нужно заметить, что ещё в 2014 году этот вопрос был решён в пользу сотрудников на законодательном уровне — работодателям прямо запретили при найме сотрудников навязывать им участие в зарплатном проекте определённого банка. Надо ли говорить, что «гладко осталось лишь на бумаги», а на деле уломать бухгалтера принять реквизиты стороннего банка — тот ещё «квест».

Бухгалтеров, конечно, тоже можно понять и пожалеть: им, обычным людям из плоти и крови, со своими маленькими слабостями, куда комфортнее сформировать один общий зарплатный реестр на всех, сразу согласовать, отправить банк и пойти пить чай. Тут же с разными банками приходится тьму табличек рисовать и не путаться с реквизитами.

Кроме того, за нарушение введённого запрета для организации не наступает вообще никакой ответственности, то есть, называя вещи своими именами, введённое правило оказалось по сути лишь «настойчивой рекомендацией». Лишь в конце марта в Госдуму был внесён правительственный законопроект о введении штрафов для компаний, препятствующих в перечислении зарплаты работникам в выбранный ими банк: 10–20 тысяч рублей для руководителей и 30–50 тысяч рублей — для юрлиц.

Предложено установить и срок, в течение которого работодатель обязан будет начать перечислять зарплату на новый счет — не более15 дней

Пока же обнуление комиссии за снятие средств с зарплатной банковской карты могло бы если и не решить проблему «зарплатного рабства» на корню, то максимально «обезболить» его для сотрудников.

«Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть, — сообщил на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации замглавы ФАС Андрей Кашеваров. — Для того, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах».

При этом чиновник напомнил, что подобная практика уже успешно действует в Великобритании.

Чем ответят банки?

Пока что представители отрасли к перспективе запрета на взимание комиссий за обналичку относятся, мягко говоря, скептически. Так директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития Алексей Мерзляков в комментарии «Известиям» обратил внимание на то, что при принятии новой нормы банкам придётся брать на себя дополнительные расходы, что неизбежно скажется на удорожании банковских продуктов.

В свою очередь, начальник управления корпоративных продаж и зарплатных проектов МТС-Банка Сергей Написанов уверен, что обнуление комиссий за снятие наличных в «чужих» банкоматах заставит финансовые организации запустить новые более расширенные программы лояльности для привлечения новых корпоративных клиентов. К слову, сегодня банки уже предлагают организациям разнообразные бонусы за сотрудничество в рамках зарплатных проектов.

«Для банковского сектора меры по борьбе с зарплатным рабством могут оказаться не самыми благоприятными, — рассказал в беседе с «Русской Планетой» первый вице-президент бизнес-сообщества «Опора России» Павел Сигал. — До введения мер банки рассчитывали на стабильный оборот ликвидности на счетах, однако если лишить их такой возможности, банковский сектор может начать поднимать ставки на кредиты, чтобы компенсировать урон».

При этом, по мнению Сигала, особенно болезненно по банковскому сектору может ударить именно введение наказания за отказ работодателя переводить заработную плату сотрудника в выбранный им банк. Аналитические отделы банков уже приступили к подсчёту размеров потенциально упускаемой выгоды при таком сценарии развития событий и, конечно, готовят предложения по компенсации потерь.

И предлагаемые компенсационные меры могут далеко не ограничиваться одним лишь повышением кредитных ставок, предупреждает эксперт.