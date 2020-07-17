Комик Гарик Харламов был инициатором развода с Кристиной Асмус

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Инициатором громкого развода между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус был супруг.

Опубликован документ из суда, в котором Харламов прописан истцом, а ответчиком — Асмус, сообщает Telegram-канала Mash.

Что же касается раздела имущества и алиментов — решить мирно данный вопрос у Асмус и Харламова пока не выходит.

В конце июня Харламов заявил о завершении романа с Кристиной Асмус (настоящая фамилия Мясникова) и о начатом процессе расторжения брака между звездными супругами, сообщает «Московский комсомолец».

Брак между Харламовым и Мясникововй был заключен в 2013 году, а на следующий год у пары родилась дочь.

Гарик Харламов особенно отметил символизм числа «8», ведь именно восьмого числа актеры явились в орган записи актов гражданского состояния с целью заключения брака. Актер заявил о том, что отношения пары не прерываются, а лишь видоизменяются, «переходят в другую стадию». Можно предположить, что эту стадию актер мог бы назвать стадией ликвидационной .

Гарик Харламов отверг любую связь между расторжением брака и недавно вышедшего на экраны фильма «Текст», в котором Кристина Асмус (Мясникова) снялась в откровенной постельной сцене.