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Команда мечты. Российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира
17 апреля, 2021 18:58
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Команда мечты. Российские фигуристы выиграли командный чемпионат мира
Российская сборная впервые в истории выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. Сегодня, 17 апреля, последними в Осаке на турнире выступали женщины с произвольной программой.
Лучшей стала чемпионка мира россиянка Анна Щербакова, второе место заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева.
Сборная РФ выиграла командный чемпионат мира после выступления Туктамышевой. В итоге наша команда набрала 125 очков по итогам турнира, опередив на 15 баллов сборную США, которая заняла второе место. Замкнула тройку лучших сборная Японии, у которой 107 очков, пишет ТАСС.
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