Количество заражений коронавирусом в США превысило 3 миллиона

Общество

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За последние 28 дней в Соединенных Штатах было зарегистрировано колоссальное чисто заражений в 1 миллион инфицированных. В результате общее количество заболевших достигло 3 ​​миллионов.

7 июля США поставили новый антирекорд по дневному выявлению подтвержденных случаев заражения, за один день прибавилось более 60 тысяч больных.

Хотя уровень смертности в последние недели снизился, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, заявил, что «утешаться» этим показателем не стоит.

Несмотря на снижение смертности, многие больницы в Штатах перегружены. Во Флориде, которая занимает третье место по количеству случаев заболевания в стране, в 54 больницах не осталось мест в отделениях интенсивной терапии.

В штате Аризона аналогичная ситуация происходит в больницах Финекса. Согласно New York Post, власти города ожидают, что в ближайшее время больницы достигнут «невыносимого уровня кризиса».

По данным Университета Джона Хопкинса, с января от коронавируса умерло более 130 000 тысяч американцев.