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Количество краж денег с карт покупателей в России выросло в разы

Артем Денисов
10 июля, 2020 02:28
2 мин
кражи
Фото: pixabay.com

За период карантина на фоне эпидемии коронавируса, в России в шесть раз возросло число случаев краж денег с бансковских карт граждан с помощью поддельных интернет-магазинов.

С этой целью мошенники заманивают клиентов на подставные сайты, которые маскируются под известные ресурсы. На них для покупателя товаров и услуг отображается платежная форма, при использовании которой деньги переводятся мошенникам.

В июне текущего года каждый крупный российский банк фиксировал от 400 до 600 подобных атак, говорится в исследовании Group-IB, пишут «Известия».

Как сообщалось, в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.

Мужчина 1965 года рождения обратился с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, деньги пропали 6 июля. Утром пострадавшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Женщина завладела реквизитами пластиковых карт и похитила около 1,6 млн рублей. Полиция ведет расследование преступления, сообщает агентство «Москва».

темы
кража
деньги
карты
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