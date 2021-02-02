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Колебания Земли превратили Сахару из цветущего оазиса в пустыню

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 07:54
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 07:54
1 мин
1
Pixabay

Международная группа ученых подтвердила, что Сахара раньше была цветущим оазисом и выяснила, почему она стала пустыней. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Ученые выяснили, что причиной появления самой крупной и жаркой пустыни на Земле являются периодические климатические изменения. На территории Сахары было несколько рек, которые делали землю плодородной. Однако из-за колебаний Земли, а также изменения размеров полярных ледяных щитов Сахара превратилась в пустыню, пишет «Naked Science».

Глобальное потепление все больше захлестывает мир.

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