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«Коктейль» из мышьяка и ртути обнаружили в известнейших марках детского питания

Лилия Караева
5 февраля, 2021 12:06
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 12:06
1 мин
Ребенок
Pixabay.com

В детском питании американских производителей нашли «коктейль» из мышьяка, свинца, кадмия и ртути. Об этом говорится в исследовании Палаты представителей США.

В «черный список» попали марки Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition. В исследовании говорится, что питание с чрезвычайно высоким содержанием токсичных веществ опасно для младельцев и детей ясельного возраста. Употребление такой еды приводит к «постоянному снижению IQ».

«Производители сознательно продают эту продукцию ничего не подозревающим родителям, несмотря на внутренние стандарты компании и результаты анализов и без какой-либо предупреждающей маркировки», - сказано в расследовании.

Названные компании предоставили данные на добровольной основе в ответ на официальный запрос. Еще несколько фирм - Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods - отказались взаимодействовать, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали о необходимом питании при коронавирусе.

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питание
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