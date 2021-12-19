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Кого Дмитрий Песков назвал «опасными дураками?»
19 декабря, 2021 16:01
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Павел Кашаев/Global Look Press
Противники вакцинации от коронавируса – «опасные дураки». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, одним словом антипрививочников не назовешь – это «опасные дураки».
Вакцинация является самым надежным на сегодняшний день способом защиты от заражения коронавирусом и тяжелого течения заболевания, сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».
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