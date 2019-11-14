Когда социальные сети станут новостными агентствами?

В прошлую пятницу несколько сотен тысяч пользователей Facebook получили доступ к новой вкладке платформы – Facebook News.

Facebook News будет бесплатной для пользователей и предоставит аудитории социальной сети доступ к основным публикациям ряда западных СМИ. Среди информационных партнёров нового проекта Facebook фигурируют ведущие американские СМИ, среди них The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Fox News, CNN и другие.

В дальнейшем Facebook планирует масштабировать новый продукт на всю свою платформу. Пока рано говорить об успехе платформы в своём наступлении на пространство средств массовой информации, но, очевидно, что у Facebook есть ресурсы и инструментарий для того, чтобы радикальным образом изменить расклад сил в информационном поле.

Как социальные сети стали новыми СМИ

Традиционным СМИ не в первый раз приходится адаптироваться к технологическим вызовам времени. Распространение телевидения в 50-х годах прошлого века серьёзно пошатнуло позиции печатных СМИ, которым пришлось уступить значительную часть своего влияния телевизионным передачам. Начиная с 90-х, распространение интернета только ускорило упадок традиционных СМИ. Контента стало больше, его производство стало стоить меньше, а реклама, на которую приходится львиная доля бюджетов печатных СМИ, оказалась дешевле и эффективнее в онлайн-сегменте. Фактически перед многими СМИ встал простой выбор.

Либо осваивать цифровые платформы, либо постепенно уйти в небытие. Крупнейшие СМИ начали массово осваивать онлайн, разрабатывая цифровые версии печатных изданий, продвигая собственные сайты, активно взаимодействуя с социальными сетями и создавая адаптированный контент.

Хотя издания типа The Economist, Forbes или The Wall Street Journal продолжают ассоциироваться именно с печатными версиями, у них существуют относительно независимые онлайн-версии, востребованные у аудитории и рекламодателей

Хотя многие СМИ сумели адаптироваться к цифровому веку, перспективы индустрии остаются довольно блёклыми. Переход медийных гигантов в диджитал притормозил процесс упадка печатных СМИ, но не остановил его. Начиная с 2018 года циркуляция цифровых версий крупнейших новостных изданий также постепенно идёт на спад. Некоторые участники рынка говорят о том, что будущее без новостных изданий становится вполне вероятным сценарием. Предпочтения аудитории меняются, и традиционный новостной формат становится всё менее востребован у широкой публики, уступая видеоконтенту и другим новым форматам.

Enter the Facebook

Facebook News – далеко не первая попытка технологического гиганта наладить более тесное взаимодействие с рынком СМИ. В 2015 году Facebook запустила сервис Instant Articles, который позволил новостным изданиям размещать статьи непосредственно внутри интерфейса Facebook, что упростило доступ для пользователей. Однако, Facebook News знаменует собой кардинально новый подход.

В рамках нового сервиса Facebook берёт на себя часть компетенций и функций СМИ, развитие и поддержка которых потребуют постоянного штата редакторов. Facebook традиционно позиционировала себя исключительно как платформа, всячески открещиваясь от статуса СМИ, и соответствующих этому статусу законодательных требований. Вместе с приходом Facebook News платформа фактически признаёт себя средством массовой информации. Если корпорация готова брать на себя подобные риски, становится очевидно, что планы Марка Цукерберга в данной сфере довольно имеют долгосрочный стратегический характер. И всё это, не упоминая бюджетов проекта. Конкретные суммы, которые Facebook будет платить издательствам не раскрываются, но, речь идёт о миллионах долларов в год за право Facebook напрямую размещать контент новостных изданий.

На первый взгляд, предложение Facebook кажется исключительно выгодным для СМИ, которые год за годом становятся всё менее востребованы у массовой аудитории. Благодаря партнёрству с Facebook новостные издания обеспечивают себе внушительные финансовые потоки от Facebook, а также дополнительный трафик и охват для своих статей. Однако, в долгосрочной перспективе, выстраивая более тесное взаимодействие со СМИ, Facebook сможет преобразоваться из социальной сети в полноценный медиаконгламерат, фактически обесценивая старые СМИ.

Размещая новости на своей платформе, Facebook будет постепенно формироваться в глазах своей аудитории как полноценное информационное агентство. Для огромного количества пользователей платформа и сейчас является основным источником информации. Создав выделенный штат и разработав стойкие редакционные стандарты, Facebook получит окончательную легитимизацию в роли полноценного СМИ, а не платформы-транслятора

Теория игр в своё время популяризировала термин «coopetition» – словослияние английских терминов cooperation (сотрудничество) и competition (конкуренция). Кооперативная конкуренция – состояние, когда прямые конкуренты начинают взаимовыгодное взаимодействие в определённых сферах. Отношения между традиционными СМИ и Facebook – типичный пример кооперативной конкуренции.

В сущности, новостные сайты и социальные сети конкурируют за одну аудиторию, однако, в рамках Facebook News, они находят плоскость для сотрудничества. Новостные гиганты получают деньги и дополнительную аудиторию (в которых они нуждаются на фоне падающих продаж), а Facebook – возможность создать дополнительную ценность для своих пользователей, выработать организационные компетенции СМИ, а бонусом – получить колоссальное влияние на редакционную политику многих ведущих СМИ.

Что может случиться дальше?

Степень контроля за рынком СМИ, которой сможет добиться Facebook, вызывает определённые опасения. Фундаментальная задача СМИ – донесение правдивой информации, пусть и адаптированной для своей аудитории. Технологические корпорации, основной задачей которых является извлечение прибыли для своих акционеров, вполне вольны распоряжаться информацией в своих интересах.

Есть ли гарантии, что сотрудники новостного крыла Facebook смогут проводить независимую редакционную политику? При негативном сценарии Facebook News может превратиться в маркетинговое крыло корпорации, продвигая на платформе ангажированную повестку и активно цензурируя негативные для компании инфоповоды. Учитывая, что в последние годы технологический гигант становится регулярным объектом нападок крупных СМИ, соблазн активно влиять на информационный фон может быть весьма силён.

Также следует принимать во внимание человеческий фактор. Журналист, который публикуется в The Washington Post или The Economist, говорит от лица солидных изданий и подвержен жёстким редакционным стандартам. Умение работать с источниками, дотошно проверять информацию, защищать свою точку зрения в судебных инстанциях – подобные компетенции вырабатывались в ведущих СМИ веками. Именно они отделяют качественную журналистику от массового контента. Сможет ли Facebook (даже если предположить, что корпорация откажется от любой ангажированности) соответствовать высоким стандартам?

Наконец, сама структура Facebook News может оказать негативное влияние на рынок СМИ, подталкивая издательства к созданию более «доступного» контента. Сейчас у гипотетического Fox News и гипотетического CNN абсолютно разные ядерные аудитории, которые почти не пересекаются

В рамках новой вкладки на платформе Facebook крупные СМИ будут конкурировать между собой за одну аудиторию, параллельно борясь за пользователей с производителями около новостного развлекательного контента. Ожесточившаяся борьба за аудиторию может подтолкнуть классическую журналистику к умышленному упрощению материала и крену в сторону более доступного и развлекательного контента.

Кооперация между печатными СМИ и технологическими платформами может вдохнуть новую жизнь в устаревающую отрасль, а хорошую журналистику сделать более доступной и востребованной у населения. Однако, не стоит забывать о колоссальных структурных и идеологических различиях между представителями СМИ и технологическими элитами.

Излишнее влияние корпораций на рынок СМИ может сделать журналистику излишне зависимой от крупного бизнеса и сыграть злую шутку с западным обществом. Предоставляя заинтересованной стороне возможность напрямую влиять на редакционную политику ведущих независимых СМИ, создаётся опасный прецедент, в рамках которого корпоративные интересы смогут влиять на свободу слова и ограничивать независимость СМИ.

Автор: Максим Алексеев, эксперт ИРИ