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Когда на самом деле будут открыты 11 аэропортов центра и юга России
12 мая, 2022 11:09
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Источник, близкий к авиавластям России, сообщил, когда будут открыты аэропорты ЦФО и ЮФО. Последний раз Росавиация продлила закрытие 11 аэропортов до 19 мая.
Собеседник, близкий к руководству Минтранса, заявил, что воздушные причалы откроют, когда будет исключена возможность ПВО Украины поражать гражданские борты в ближайших к границе РФ областях.
Речь идет о гарантии отсутствия таких систем на расстоянии «чуть больше предельной дальности» в Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Об этом пишет Military.pravda.ru.
Закрытие аэропортов продлевают в 13 раз. Ограничение было введено с началом спецоперации России на Украине. При этом аэропорт в Сочи работает в штатном режиме.
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