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Когда москвичам ждать окончательного похолодания рассказали в Росгидромете

Антон Мельников
2 октября, 2020 22:21
1 мин
у
Pixabay

Москвичам не стоит ждать повторения «бабьего лета», однако в столице возможны «волны потепления». Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Варакина, уже в понедельник «бабье лето» в Москве закончится и его возвращения в дальнейшем маловероятно.

«В нашем регионе оно («бабье лето») продлится до понедельника. Тепло-то еще будет: на 3-4 градуса выше нормы в течение недели, но дожди», - сообщил Варакин.

«Скорее всего в этом году все-таки закончится хорошая погода у нас в первой половине октября. Конечно, будут еще волны потепления, но уже с дождями, и это не подходит под характер "бабьего лета», - цитирует сотрудника Росгидромета «ТАСС».

темы
Москва
погода
бабье лето
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