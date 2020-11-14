Ключевой советник Светланы Тихановской попал впросак

Flickr

Алана Гебремариам, являющаяся членом координационного совета белорусской оппозиции, а также сторонником Светланы Тихановской, оказалась в руках правоохранителей.

«Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Текущий статус - подозреваемая», - рассказали оппозиционеры.

При этом, арест произошел без предъявления обвинений. Таким образом, Гебремариам должны выпустить через 10 суток, сообщает «Интерфакс».