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Общество
Ключевой советник Светланы Тихановской попал впросак
14 ноября, 2020 20:22
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Алана Гебремариам, являющаяся членом координационного совета белорусской оппозиции, а также сторонником Светланы Тихановской, оказалась в руках правоохранителей.
«Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Текущий статус - подозреваемая», - рассказали оппозиционеры.
При этом, арест произошел без предъявления обвинений. Таким образом, Гебремариам должны выпустить через 10 суток, сообщает «Интерфакс».
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