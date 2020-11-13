Клянчивший совместную песню Моргенштерн явил миру «долгожданный» результат

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Новый, анонсированный в интервью на канале у Юрия Дудя совместный трек российского исполнителя Моргенштерна со звездой американского рэпа Lil Pump увидел свет. Песня под гордым названием «Watafuk!?» отправилась покорять YouTube утром 13 ноября.

Как рассказал Моргенштерн в своем интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю, получить заветную возможность записаться со звездой рэпер смог после того, как толпа его фанатов завалила соцсети Lil Pimp просьбами о фите (совместный трек) с их кумиром.

Несмотря на то, что получившееся художество занимает первую строчку в трендах YouTube, трек подвергся критике за несвязанность куплетов двух исполнителей друг с дургом, передает «Фонтанка».