Клип группы Little Big на песню Uno поставил рекорд

Общество

Скриншот видео из YouTube

Клип российской музыкальной группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты собирались выступить на Евровидении в 2020 году, на Youtube-канале конкурса просмотрели 134 миллиона, что является рекордом для конкурса.

Little Big побил рекорд израильской певицы Нетты Барзилай и ее клипа на песню Toy. Видео исполнительницы набрало 133 миллиона просмотров, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что клип российского популярного коллектива Little Big на композицию Hypnodancer занял четвертую строчку в рейтинге самых просматриваемых видео на YouTube.

За 12 дней клип посмотрели более 36 млн раз. На первом месте - клип рэпера 6ix9ine на композицию Gooba (150,2 млн просмотров). На втором месте - видео Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню Stuck with U (35,1 млн просмотров), сообщает «Рен ТВ».