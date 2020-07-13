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Клинику в Ингушетии не призовут к ответу за тайное обрезание 9-летней девочке

Лилия Караева
13 июля, 2020 14:33
2 мин
Больница
Piqsels.com

Против медицинского учреждения в Ингушетии, где девятилетней девочке втайне провели калечащую операцию по обрезанию половых органов, отказались возбуждать уголовное дело. Несмотря на это, бывший врач Изаня Нальгиева, проводившая операцию, находится под следствием.

Об инциденте в клинике стало известно в мае. Отец и мать ребенка развелись, и девочка проживает с мамой и братом.

Мужчина позвал детей в гости, а вторая жена отвела девочку в клинику, где ей сделали обрезание. По словам родной матери, у мачехи не попросили документов на ребенка, а после операции на гениталиях отправили домой на маршрутке.

Следствие возбудило дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщает издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. Проведение калечащей операции подтвердила экспертиза.

О клинике, проводящей операции по клиторидэктомии, в мае сообщила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она грозила обратиться в полицию.

Ранее Судан запретил калечащую операцию женского обрезания.

темы
Ингушетия
обрезание
девочка
2 мин