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Клиентка крупного банка отдала мошенникам 400 млн рублей

Артем Денисов
19 мая, 2021 05:22
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 05:22
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В России в 2020 году зафиксировали рекорд по объему украденных денег у банковского клиента.

Как сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, клиент крупного банка - 54-летняя женщина лишилась 400 млн рублей. Она попалась на схему, когда жертва сама снимает деньги со счета и переводит их на счет аферистов в другой банк.

Мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого она является, чтобы «спасти деньги». Женщина сообщила, что на счету у нее было 14 млн рублей, а в другом банке - еще 380 млн рублей. Пострадавшая в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям», сообщил Велигодский, передает РБК.

Ранее российские мошенники придумали новый способ быстрого отъема денег у населения. Они предлагают открыть вклад под высокий процент и высылают жертве ссылку на «сайт онлайн-банка».

Ранее по теме:  Новая подстава: мошенники снова придумали изощренный способ для обмана россиян
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