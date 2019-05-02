Клещ таежный против клеща собачьего

Начинается весна, на земле появляются первые проталины, на деревьях распускаются листья. И вот в это замечательное время, когда уже можно ходить с детьми гулять в лес, выезжать на шашлыки и рыбалку, очень важно не упустить из виду необходимость защищаться от клещей! Ведь именно весной и в начале лета наиболее высока опасность укуса клещей. В России большинство случаев укусов связано с двумя видами клещей рода Ixodes — клещом собачьем (Ixodes ricinus) и клещом таежным (Ixodes persulcatus). Но укус клеща это не самое опасное, что нам угрожает, эти насекомые являются переносчиками таких опасных заболеваний как клещевой боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз.

Что же предпринять для того, чтобы постоянная угроза не отравляла отдых на природе взрослым и, особенно, детям?

Если планируются длительные выезды на природу - например, походы, то вакцинация от клещей будет наиболее оптимальным средством защиты. Правда проводится она в три этапа, с промежутками между ними в месяц и более, так что такую вакцинацию нужно заранее запланировать.

Если же вы хотите просто погулять на природе - выехать на шашлыки, на рыбалку и т.д., то нужно серьезно продумать одежду для каждого члена семьи и приобрести средства защиты от клещей.

Конечно, досадно, что сегодня вылазка на природу сопровождается такой серьезной подготовкой, но лучше перестраховаться и не рисковать здоровьем близких.

Итак, одежда - нужно специальным образом одеваться при выходе на прогулки в поле или лес. Одежда должна максимально прикрывать тело, оставляя открытыми лишь небольшие участки. Брюки должны быть заправлены в сапоги или высокие кроссовки. Нужно чтобы рукава у одежды были длинными, а манжеты плотно прилегали к телу. Предпочтительнее многослойность, особенно для детей. Футболка с длинными рукавами, заправленная в плотные штаны или джинсы, сверху легкая поларка или куртка. А если прогулка планируется в прохладную погоду, то оптимальным вариантом будет надеть и поларку и куртку - ветровку из гладкого скользкого материала.

Не забудьте про головные уборы и косынки, лучше всего, чтобы отворот шапки или кепки отгибался и мог спускаться на плечи и спину.

Если с одеждой разобрались, то теперь нужно вооружиться специальными средствами защиты, обеспечивающими безопасность и отдыха на природе.

Современные аэрозоли и спреи от клещей - это долгосрочный и эффективный вид защиты, подходящий и для детей. Сейчас производится множество подходящих средств, и можно выбрать подходящий формат средства - спрей или аэрозоль. Есть средства, которые наносятся на одежду и снаряжение, а есть те, которые можно наносить и на одежду и на кожу. Нужно помнить, что чем более интенсивно воздействие средства, тем оно более токсично, поэтому средства на которых стоит пометка о высокой степени защиты, предпочтительнее наносить только на одежду.

Также не стоит доверять детям самостоятельное использование этих средств. Следует внимательно изучить информацию на баллоне и следовать несложной инструкции. Наденьте на ребенка одежду и головной убор, в которых планируете пойти в лес, попросите закрыть глаза и задержать дыхание (также можно прикрыть лицо платком), после чего, обрызгайте аэрозолем. Затем выведите ребенка из образовавшегося облачка. Конечно же, подобные обработки, нужно проводить на открытом воздухе.

Как я уже сказал, по способу использования средства защиты от укусов насекомых можно разделить на две основные группы.

Первая группа – это средства, которые рекомендуется наносить как на открытые участки тела, так и на одежду. Специальные составы могут обеспечить до 8 часов защиты от всех видов летающих кровососущих насекомых, а также блох и иксодовых клещей.

Следует предпринимать меры предосторожности и предотвращать во время нанесения, попадание средств защиты в рот, глаза, и на поврежденные участки кожи.

Для того чтобы безопасно нанести средство, можно сделать так - сперва нанести небольшое количество средства на ладони, а затем непосредственно на лицо и шею. Также следует помнить, что кожный аэрозоль рекомендовано наносить на кожу не более одного раза в сутки. Именно поэтому так важно долгосрочное действие средств защиты.

Вторая группа средств предназначена только для обработки одежды, обуви, палаток, тентов и другой походной экипировки. Такие спреи эффективны в том числе на влажных поверхностях, они не улетучиваются при сильных порывах ветра, и сохраняют защитные свойства даже под проливным дождем. Можно даже найти средства, чей срок эффективного действия сохраняется в течение 15 суток!

Конечно нужно защищать себя и своих близких, но при этом очень важно правильно подобрать степень защиты средства.

Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. И не факт что для недолгой прогулки по лесу рядом с дачей вам потребуются аэрозоли-репелленты с высокой степенью защиты. Такие полупрофессиональные средства обычно применяют любители активного отдыха на природе, и профессионалы, чья деятельность связана с работой в регионах повышенного риска – геологов, работников нефтяной и газовой отраслей, охотников, смотрителей заповедников, лесников, и многих других.

Автор: Алексей Филиппов, генеральный директор «GPC Pharmaceuticals». Эксперт в производстве H&B товаров.